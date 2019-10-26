Лига чемпионов 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва
Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Лига чемпионов

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 06.11.2019, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ювентус
    Локомотив Москва
    9.8% (6)
    Ничья
    19.7% (12)
    Ювентус
    70.5% (43)
    1:2 Ювентус
    32.8% (20)
    0:2 Ювентус
    23% (14)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    0:1 Ювентус
    8.2% (5)
    1:0 Локомотив Москва
    6.6% (4)
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