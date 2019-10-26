Лига чемпионов 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Ювентус
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва
Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Локомотив Москва
9.8% (6)
Ничья
19.7% (12)
Ювентус
70.5% (43)
1:2 Ювентус
32.8% (20)
0:2 Ювентус
23% (14)
1:1 Ничья
14.8% (9)
0:1 Ювентус
8.2% (5)
1:0 Локомотив Москва
6.6% (4)
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