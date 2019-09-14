Лига чемпионов 2019-2020
Бенфика
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Стадион: Эштадиу да Луш
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +17 =0 -3Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту
Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л Милан 0:1 Бенфика Фиорентина 1:2 Бенфика Бенфика 3:0 Гвадалахара Академика 0:8 Бенфика Бенфика 1:2 Андерлехт Бенфика 4:1 Санта-Клара Риу Аве 2:3 Бенфика Бенфика 5:1 Портимоненсе Брага 1:4 Бенфика Бенфика 6:0 Маритиму Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика Бенфика 4:2 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Бенфика
43.1% (28)
Ничья
40% (26)
РБ Лейпциг
16.9% (11)
1:1 Ничья
27.7% (18)
2:1 Бенфика
23.1% (15)
1:2 РБ Лейпциг
12.3% (8)
2:0 Бенфика
10.8% (7)
2:2 Ничья
10.8% (7)
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