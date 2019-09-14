Лига чемпионов 2019-2020

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Бенфика
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту
Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л Милан 0:1 Бенфика Фиорентина 1:2 Бенфика Бенфика 3:0 Гвадалахара Академика 0:8 Бенфика Бенфика 1:2 Андерлехт Бенфика 4:1 Санта-Клара Риу Аве 2:3 Бенфика Бенфика 5:1 Портимоненсе Брага 1:4 Бенфика Бенфика 6:0 Маритиму Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика Бенфика 4:2 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:0 Бенфика Кубок Эмирейтс

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 17.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бенфика - РБ Лейпциг
    Бенфика
    43.1% (28)
    Ничья
    40% (26)
    РБ Лейпциг
    16.9% (11)
    1:1 Ничья
    27.7% (18)
    2:1 Бенфика
    23.1% (15)
    1:2 РБ Лейпциг
    12.3% (8)
    2:0 Бенфика
    10.8% (7)
    2:2 Ничья
    10.8% (7)
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