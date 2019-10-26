Лига чемпионов 2019-2020

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ПСЖ
 
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Брюгге

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ
Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге 0:5 ПСЖ Лига чемпионов

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Брюгге Заявка 3 0 2 1 2 - 7 2
4. Галатасарай Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брюгге

    До начала игры, которая состоится 06.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ПСЖ - Брюгге
    ПСЖ
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Брюгге
    0% (0)
    3:0 ПСЖ
    28.3% (17)
    2:0 ПСЖ
    28.3% (17)
    3:1 ПСЖ
    11.7% (7)
    4:0 ПСЖ
    10% (6)
    2:1 ПСЖ
    8.3% (5)
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