Лига чемпионов 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Брюгге
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ
Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|3.
|Брюгге
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 7
|2
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
ПСЖ
100% (60)
Ничья
0% (0)
Брюгге
0% (0)
3:0 ПСЖ
28.3% (17)
2:0 ПСЖ
28.3% (17)
3:1 ПСЖ
11.7% (7)
4:0 ПСЖ
10% (6)
2:1 ПСЖ
8.3% (5)
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