Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Наполи Последние 20 матчей: +8 =7 -5Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи
Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль
93.2% (55)
Ничья
6.8% (4)
Наполи
0% (0)
2:1 Ливерпуль
45.8% (27)
2:0 Ливерпуль
18.6% (11)
3:1 Ливерпуль
13.6% (8)
3:2 Ливерпуль
5.1% (3)
1:0 Ливерпуль
5.1% (3)
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