Лига чемпионов 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Наполи Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи
Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Наполи 2:0 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 0:3 Наполи Товарищеские матчи Ливерпуль 1:0 Наполи Лига чемпионов Наполи 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов
Ливерпуль 5:0 Наполи Товарищеские матчи Ливерпуль 3:1 Наполи Лига Европы Наполи 0:0 Ливерпуль Лига Европы

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
2. Наполи Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 1 1 2 12 - 10 4
4. Генк Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи

    До начала игры, которая состоится 27.11.2019, осталось 2 дня 21 час 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Наполи
    Ливерпуль
    93.2% (55)
    Ничья
    6.8% (4)
    Наполи
    0% (0)
    2:1 Ливерпуль
    45.8% (27)
    2:0 Ливерпуль
    18.6% (11)
    3:1 Ливерпуль
    13.6% (8)
    3:2 Ливерпуль
    5.1% (3)
    1:0 Ливерпуль
    5.1% (3)
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