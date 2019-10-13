Лига чемпионов 2019-2020

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Лилль
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль
Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия
Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес

Последние игры между собой

Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль 0:1 Валенсия Лига чемпионов Валенсия 2:0 Лилль Лига чемпионов Валенсия 3:1 Лилль Лига Европы Лилль 1:1 Валенсия Лига Европы

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Челси 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лилль 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 23.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лилль - Валенсия
    Лилль
    27.6% (16)
    Ничья
    50% (29)
    Валенсия
    22.4% (13)
    1:1 Ничья
    39.7% (23)
    2:1 Лилль
    17.2% (10)
    1:2 Валенсия
    12.1% (7)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    1:0 Лилль
    5.2% (3)
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