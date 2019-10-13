Лига чемпионов 2019-2020
Лилль
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Стадион: Пьер Моруа
Валенсия
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия
Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес
Последние игры между собой
Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль
27.6% (16)
Ничья
50% (29)
Валенсия
22.4% (13)
1:1 Ничья
39.7% (23)
2:1 Лилль
17.2% (10)
1:2 Валенсия
12.1% (7)
2:2 Ничья
6.9% (4)
1:0 Лилль
5.2% (3)
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