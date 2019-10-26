Лига чемпионов 2019-2020
Байер Л
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Стадион: БайАрена
Атлетико М
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =7 -1Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л
Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Байер Л
18.3% (11)
Ничья
40% (24)
Атлетико М
41.7% (25)
1:1 Ничья
35% (21)
1:2 Атлетико М
30% (18)
2:1 Байер Л
13.3% (8)
0:2 Атлетико М
5% (3)
1:0 Байер Л
5% (3)
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