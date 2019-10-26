Лига чемпионов 2019-2020

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Байер Л
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л
Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико М 1:0 Байер Л Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Байер Л Лига чемпионов Байер Л 2:4 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Байер Л Лига чемпионов
Байер Л 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Байер Л 1:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 1:1 Байер Л Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 06.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Байер Л - Атлетико М
    Байер Л
    18.3% (11)
    Ничья
    40% (24)
    Атлетико М
    41.7% (25)
    1:1 Ничья
    35% (21)
    1:2 Атлетико М
    30% (18)
    2:1 Байер Л
    13.3% (8)
    0:2 Атлетико М
    5% (3)
    1:0 Байер Л
    5% (3)
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