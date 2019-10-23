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  3. Индия: Суперлига Индии
Гоа
3:0
Конец матча
Ченнаин
0'
15' Желтая карточка
Lenny Rodrigues
1:0
30' Гол
Seimeinlen Doungel
2:0
62' Гол
Коро Ферран
80' Желтая карточка
Гоян Лучан
3:0
81' Гол
Пенья Карлос
90'+5
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
10
Brandon
Fernandes
7
Seimeinlen
Doungel
8
Коро
Ферран
12
Jackinchand
Singh
9
Manvir
Singh
31
Vishal
Kaith
8
Edwin
Vanspaul
13
Eli
Sabia
6
Гоян
Лучан
18
Jerry
Lalrinzuala
5
Masih
Saighani
17
Dhanpal
Ganesh
10
Dragos
Petrut
Firtulescu
11
Thoi
Singh
7
Lallianzuala
Chhangte
27
Шембри
Андре
Гоа
Ченнаин

Ход матча

15'
Lenny Rodrigues
 
30'
Seimeinlen Doungel
1:0
46'
 
Тапа Анируд
Dhanpal Ganesh
62'
Коро Ферран
(Jackinchand Singh)
2:0
63'
 
Кривелларо Рафаэл
Dragos Petrut Firtulescu
79'
 
Вальскис Нериюс
Masih Saighani
80'
 
Гоян Лучан
81'
Пенья Карлос
(Brandon Fernandes)
3:0
87'
Princeton Rebello
Jackinchand Singh
 
89'
Liston Colaco
Seimeinlen Doungel
 
90'
Saviour Gama
Manvir Singh
 

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин
Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:3 Гоа Гоа 3:2 Дели Динамос Джамшедпур 4:1 Гоа Гоа 4:2 Пуне Сити Гоа 5:0 Мумбаи Сити Ченнаин 1:3 Гоа
Ченнаин Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед
Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди Ченнаин 0:0 Минерва Пунджаб Гоа 1:0 Ченнаин Ченнаин 0:0 Джамшедпур Керала Бластерс 3:0 Ченнаин Ченнаин 2:1 Бенгалуру Ченнаин 1:2 Пуне Сити Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Ченнаин 1:3 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:0 Ченнаин Ченнаин 2:3 Атлетико Калькутта Ченнаин 0:0 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Ченнаин Пуне Сити 2:4 Ченнаин Ченнаин 0:1 Мумбаи Сити Атлетико Калькутта 2:1 Ченнаин

Последние игры между собой

Гоа: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Ченнаин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Гоа 1:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии Ченнаин 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии
Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Seimeinlen Doungel бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Seimeinlen Doungel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Lenny Rodrigues получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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