15' Желтая карточкаLenny Rodrigues
1:0
30' ГолSeimeinlen Doungel
2:0
62' ГолКоро Ферран
80' Желтая карточкаГоян Лучан
3:0
81' ГолПенья Карлос
17
Пенья
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Naveen Kumar
-
44 Amey Ranwade
-
37 Mohamed Ali2
-
-
21 Saviour Gama
-
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шембри АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Rahim Ali
-
Ход матча
15'
30'
62'
2:0
80'
81'
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин
Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:3 Гоа Гоа 3:2 Дели Динамос Джамшедпур 4:1 Гоа Гоа 4:2 Пуне Сити Гоа 5:0 Мумбаи Сити Ченнаин 1:3 Гоа
Ченнаин Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед
Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди Ченнаин 0:0 Минерва Пунджаб Гоа 1:0 Ченнаин Ченнаин 0:0 Джамшедпур Керала Бластерс 3:0 Ченнаин Ченнаин 2:1 Бенгалуру Ченнаин 1:2 Пуне Сити Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Ченнаин 1:3 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:0 Ченнаин Ченнаин 2:3 Атлетико Калькутта Ченнаин 0:0 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Ченнаин Пуне Сити 2:4 Ченнаин Ченнаин 0:1 Мумбаи Сити Атлетико Калькутта 2:1 Ченнаин
Последние игры между собой
Гоа: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Ченнаин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
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