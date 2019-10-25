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  3. Индия: Суперлига Индии
ATK
2:0
Первый тайм: 38'
Hyderabad FC
0'
1:0
25' Гол
David Williams III
2:0
27' Гол
Кришна Рой
38'
29
Arindam
Bhattacharya
33
Prabir
Das
30
Anas
Edathodika
14
Агус
Гарсия
20
Котал
Притам
8
Макхью
Карл
19
Javi
Hernandez2
16
Jayesh
Rane
II
23
Michael
Soosairaj
9
David
Williams
III
21
Кришна
Рой
1
Kamaljit
Singh
44
Asish
Rai
13
Gurtej
Singh
6
Килгаллон
Мэтью
3
Sahil
Panwar
4
Лопес
Рафа
5
Adil
Khan
27
Nikhil
Poojari
10
Марселиньо
7
Барнс
Жиль
23
Robin
Singh
ATK
Hyderabad FC

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