ATK
2:0
Первый тайм: 38'
Hyderabad FC
1:0
25' ГолDavid Williams III
2:0
27' ГолКришна Рой
33
Prabir
Das
14
Агус
Гарсия
20
Котал
Притам
21
Кришна
Рой
44
Asish
Rai
13
Gurtej
Singh
10
Марселиньо
23
Robin
Singh
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
-
14 Агус ГарсияЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Edu GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
13 Gurtej SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МарселиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Robin SinghНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Rohit Kumar
-
-
-
-
22 Gani Nigam
-
Ход матча
25'
27'
2:0
Предыдущие игры
ATK Последние 7 матчей: +2 =2 -3Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK
Hyderabad FC Последние 0 матчей: +0 =0 -0
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