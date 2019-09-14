Лига чемпионов 2019-2020
Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Зенит
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +9 =3 -8Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит
Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов
Последние игры между собой
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лион
58.9% (43)
Ничья
24.7% (18)
Зенит
16.4% (12)
2:1 Лион
34.2% (25)
1:1 Ничья
21.9% (16)
2:0 Лион
15.1% (11)
1:2 Зенит
8.2% (6)
0:2 Зенит
2.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...