Лига чемпионов 2019-2020

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Лион
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже
Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит
Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов

Последние игры между собой

Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лион 2:1 Зенит Товарищеские матчи Лион 0:2 Зенит Лига чемпионов Зенит 3:1 Лион Лига чемпионов

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Зенит

    До начала игры, которая состоится 17.09.2019, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лион - Зенит
    Лион
    58.9% (43)
    Ничья
    24.7% (18)
    Зенит
    16.4% (12)
    2:1 Лион
    34.2% (25)
    1:1 Ничья
    21.9% (16)
    2:0 Лион
    15.1% (11)
    1:2 Зенит
    8.2% (6)
    0:2 Зенит
    2.7% (2)
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