Лига чемпионов 2019-2020

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ПСЖ

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге
Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ
ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Брюгге Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Галатасарай Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Реал Мадрид 2 0 1 1 2 - 5 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 22.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Брюгге - ПСЖ
    Брюгге
    2% (1)
    Ничья
    8.2% (4)
    ПСЖ
    89.8% (44)
    1:2 ПСЖ
    44.9% (22)
    0:2 ПСЖ
    18.4% (9)
    1:3 ПСЖ
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    0:1 ПСЖ
    4.1% (2)
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