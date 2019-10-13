Лига чемпионов 2019-2020
Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
ПСЖ
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =6 -0Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге
Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Реал Мадрид
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Брюгге
2% (1)
Ничья
8.2% (4)
ПСЖ
89.8% (44)
1:2 ПСЖ
44.9% (22)
0:2 ПСЖ
18.4% (9)
1:3 ПСЖ
12.2% (6)
1:1 Ничья
4.1% (2)
0:1 ПСЖ
4.1% (2)
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