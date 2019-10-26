Лига чемпионов 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Лилль

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия
Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль
Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Лилль 1:1 Валенсия Лига чемпионов Лилль 0:1 Валенсия Лига чемпионов Валенсия 2:0 Лилль Лига чемпионов Валенсия 3:1 Лилль Лига Европы
Лилль 1:1 Валенсия Лига Европы

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
2. Челси Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Валенсия Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Лилль Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Лилль

    До начала игры, которая состоится 05.11.2019, осталось 1 день 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Валенсия - Лилль
    Валенсия
    86.1% (62)
    Ничья
    11.1% (8)
    Лилль
    2.8% (2)
    2:1 Валенсия
    38.9% (28)
    1:0 Валенсия
    23.6% (17)
    2:0 Валенсия
    16.7% (12)
    1:1 Ничья
    9.7% (7)
    3:0 Валенсия
    2.8% (2)
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