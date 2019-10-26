Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия
Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Валенсия
86.1% (62)
Ничья
11.1% (8)
Лилль
2.8% (2)
2:1 Валенсия
38.9% (28)
1:0 Валенсия
23.6% (17)
2:0 Валенсия
16.7% (12)
1:1 Ничья
9.7% (7)
3:0 Валенсия
2.8% (2)
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