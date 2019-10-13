Лига чемпионов 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Байер Л

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид
Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л
Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М 0:0 Байер Л Лига чемпионов Байер Л 2:4 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Байер Л Лига чемпионов Байер Л 1:0 Атлетико М Лига чемпионов
Байер Л 1:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 1:1 Байер Л Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Байер Л

    До начала игры, которая состоится 22.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Байер Л
    Атлетико М
    91.8% (45)
    Ничья
    8.2% (4)
    Байер Л
    0% (0)
    2:1 Атлетико М
    38.8% (19)
    2:0 Атлетико М
    32.7% (16)
    1:0 Атлетико М
    12.2% (6)
    3:1 Атлетико М
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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