Лига чемпионов 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Байер Л
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид
Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =4 -9Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л
Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Атлетико М
91.8% (45)
Ничья
8.2% (4)
Байер Л
0% (0)
2:1 Атлетико М
38.8% (19)
2:0 Атлетико М
32.7% (16)
1:0 Атлетико М
12.2% (6)
3:1 Атлетико М
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...