Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
Челси
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон
Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс
61% (36)
Ничья
22% (13)
Челси
16.9% (10)
2:1 Аякс
40.7% (24)
1:1 Ничья
13.6% (8)
1:2 Челси
11.9% (7)
3:2 Аякс
6.8% (4)
3:1 Аякс
6.8% (4)
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