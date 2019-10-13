Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
 
Позже

Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс
Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон
Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс 3:1 Челси Товарищеские матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Челси 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лилль 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Челси

    До начала игры, которая состоится 23.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Аякс - Челси
    Аякс
    61% (36)
    Ничья
    22% (13)
    Челси
    16.9% (10)
    2:1 Аякс
    40.7% (24)
    1:1 Ничья
    13.6% (8)
    1:2 Челси
    11.9% (7)
    3:2 Аякс
    6.8% (4)
    3:1 Аякс
    6.8% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...