Лига чемпионов 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит
Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Ювентус
90.2% (46)
Ничья
5.9% (3)
Локомотив Москва
3.9% (2)
2:0 Ювентус
33.3% (17)
3:0 Ювентус
19.6% (10)
2:1 Ювентус
13.7% (7)
3:1 Ювентус
9.8% (5)
4:0 Ювентус
5.9% (3)
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