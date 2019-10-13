Лига чемпионов 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит
Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 22.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Локомотив Москва
    Ювентус
    90.2% (46)
    Ничья
    5.9% (3)
    Локомотив Москва
    3.9% (2)
    2:0 Ювентус
    33.3% (17)
    3:0 Ювентус
    19.6% (10)
    2:1 Ювентус
    13.7% (7)
    3:1 Ювентус
    9.8% (5)
    4:0 Ювентус
    5.9% (3)
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