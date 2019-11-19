Лига чемпионов 2019-2020
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Бенфика
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц
Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4Визела 1:2 Бенфика Санта-Клара 1:2 Бенфика Лион 3:1 Бенфика Бенфика 2:0 Риу Аве
Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РБ Лейпциг
86.2% (50)
Ничья
10.3% (6)
Бенфика
3.4% (2)
2:1 РБ Лейпциг
41.4% (24)
3:1 РБ Лейпциг
20.7% (12)
2:0 РБ Лейпциг
10.3% (6)
1:0 РБ Лейпциг
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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