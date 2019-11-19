Лига чемпионов 2019-2020

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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Бенфика

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц
Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Визела 1:2 Бенфика Санта-Клара 1:2 Бенфика Лион 3:1 Бенфика Бенфика 2:0 Риу Аве
Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг 2:0 Бенфика Кубок Эмирейтс

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
2. Лион Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Зенит Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Бенфика Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бенфика

    До начала игры, которая состоится 27.11.2019, осталось 2 дня 21 час 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бенфика
    РБ Лейпциг
    86.2% (50)
    Ничья
    10.3% (6)
    Бенфика
    3.4% (2)
    2:1 РБ Лейпциг
    41.4% (24)
    3:1 РБ Лейпциг
    20.7% (12)
    2:0 РБ Лейпциг
    10.3% (6)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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