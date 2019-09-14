Лига чемпионов 2019-2020

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Байер Л
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн
Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л Байер Л 2:4 РБ Лейпциг
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л 3:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 18.09.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Байер Л - Локомотив Москва
    Байер Л
    74.3% (52)
    Ничья
    18.6% (13)
    Локомотив Москва
    7.1% (5)
    2:1 Байер Л
    28.6% (20)
    2:0 Байер Л
    28.6% (20)
    1:1 Ничья
    14.3% (10)
    3:1 Байер Л
    10% (7)
    1:0 Байер Л
    4.3% (3)
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