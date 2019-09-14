Лига чемпионов 2019-2020
Байер Л
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Стадион: БайАрена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн
Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л Байер Л 2:4 РБ Лейпциг
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Байер Л
74.3% (52)
Ничья
18.6% (13)
Локомотив Москва
7.1% (5)
2:1 Байер Л
28.6% (20)
2:0 Байер Л
28.6% (20)
1:1 Ничья
14.3% (10)
3:1 Байер Л
10% (7)
1:0 Байер Л
4.3% (3)
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