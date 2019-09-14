Лига чемпионов 2019-2020
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Ювентус
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =2 -4Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус
Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Атлетико М
38.6% (27)
Ничья
35.7% (25)
Ювентус
25.7% (18)
1:1 Ничья
28.6% (20)
2:1 Атлетико М
27.1% (19)
1:2 Ювентус
21.4% (15)
1:0 Атлетико М
7.1% (5)
2:2 Ничья
5.7% (4)
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