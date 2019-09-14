Лига чемпионов 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус
Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико М 2:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Ювентус 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 0:0 Атлетико М Лига чемпионов
Атлетико М 1:0 Ювентус Лига чемпионов

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 18.09.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Ювентус
    Атлетико М
    38.6% (27)
    Ничья
    35.7% (25)
    Ювентус
    25.7% (18)
    1:1 Ничья
    28.6% (20)
    2:1 Атлетико М
    27.1% (19)
    1:2 Ювентус
    21.4% (15)
    1:0 Атлетико М
    7.1% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (4)
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