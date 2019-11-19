Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия
Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси
Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Валенсия
21.3% (13)
Ничья
41% (25)
Челси
37.7% (23)
1:1 Ничья
37.7% (23)
1:2 Челси
29.5% (18)
2:1 Валенсия
16.4% (10)
1:0 Валенсия
4.9% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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