Лига чемпионов 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия
Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси
Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Челси 0:1 Валенсия Лига чемпионов Челси 3:0 Валенсия Лига чемпионов Валенсия 1:1 Челси Лига чемпионов Челси 0:0 Валенсия Лига чемпионов

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Челси Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лилль Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Челси

    До начала игры, которая состоится 27.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Валенсия - Челси
    Валенсия
    21.3% (13)
    Ничья
    41% (25)
    Челси
    37.7% (23)
    1:1 Ничья
    37.7% (23)
    1:2 Челси
    29.5% (18)
    2:1 Валенсия
    16.4% (10)
    1:0 Валенсия
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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