Лига чемпионов 2019-2020
Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге
Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|3.
|Брюгге
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
Брюгге
6% (5)
Ничья
15.5% (13)
Реал Мадрид
78.6% (66)
1:2 Реал Мадрид
47.6% (40)
1:3 Реал Мадрид
10.7% (9)
1:1 Ничья
9.5% (8)
0:2 Реал Мадрид
7.1% (6)
0:1 Реал Мадрид
6% (5)
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