Лига чемпионов 2019-2020

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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге
Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Мадрид 2:2 Брюгге Лига чемпионов

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Реал Мадрид Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
3. Брюгге Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
4. Галатасарай Заявка 5 0 2 3 1 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 11.12.2019, осталось 1 день 17 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Брюгге - Реал Мадрид
    Брюгге
    6% (5)
    Ничья
    15.5% (13)
    Реал Мадрид
    78.6% (66)
    1:2 Реал Мадрид
    47.6% (40)
    1:3 Реал Мадрид
    10.7% (9)
    1:1 Ничья
    9.5% (8)
    0:2 Реал Мадрид
    7.1% (6)
    0:1 Реал Мадрид
    6% (5)
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