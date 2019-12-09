Лига чемпионов 2019-2020

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Наполи
 
Позже

Стадион:
Генк
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
7
Кальехон
Хосе
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
9
Льоренте
Фернандо
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
6
Деваст
Себастьен
2
Де
Норре
Каспер
7
Ито
Дзюнъя
17
Грошовски
Патрик
46
Куэста
Карлос
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
10
Саматта
Мбвана
Наполи
4-4-2
Генк
4-5-1

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи
Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи
Генк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк

Последние игры между собой

Наполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Генк 0:0 Наполи Лига чемпионов

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
2. Наполи Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 2 1 2 16 - 11 7
4. Генк Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Генк

    До начала игры, которая состоится 10.12.2019, осталось 15 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Наполи - Генк
    Наполи
    98.1% (106)
    Ничья
    0.9% (1)
    Генк
    0.9% (1)
    2:0 Наполи
    38.9% (42)
    2:1 Наполи
    27.8% (30)
    3:1 Наполи
    13% (14)
    3:0 Наполи
    11.1% (12)
    1:0 Наполи
    4.6% (5)
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