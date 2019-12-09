Лига чемпионов 2019-2020
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи
Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи
Генк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк
Последние игры между собой
Наполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Наполи
98.1% (106)
Ничья
0.9% (1)
Генк
0.9% (1)
2:0 Наполи
38.9% (42)
2:1 Наполи
27.8% (30)
3:1 Наполи
13% (14)
3:0 Наполи
11.1% (12)
1:0 Наполи
4.6% (5)
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