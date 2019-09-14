Лига чемпионов 2019-2020
Олимпиакос
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Стадион: Караискакис
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +17 =1 -2Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас
Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Олимпиакос
8.5% (6)
Ничья
15.5% (11)
Тоттенхэм
76.1% (54)
1:2 Тоттенхэм
47.9% (34)
1:1 Ничья
11.3% (8)
0:1 Тоттенхэм
9.9% (7)
2:1 Олимпиакос
5.6% (4)
1:3 Тоттенхэм
5.6% (4)
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