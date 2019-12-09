Лига чемпионов 2019-2020

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Ред Булл Зальцбург
 
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Стадион:
Ливерпуль
1
Станкович
Чичан
43
Кристенсен
Расмус
39
Вебер
Максимилиан
6
Онгене
Жером
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
18
Минамино
Такуми
9
Хи-Чан
Хван
30
Холанн
Эрлинг
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Ливерпуль
4-3-3

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ред Булл Зальцбург 5:1 Ваттенс Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
2. Наполи Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 2 1 2 16 - 11 7
4. Генк Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 10.12.2019, осталось 15 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль
    Ред Булл Зальцбург
    2.7% (3)
    Ничья
    18% (20)
    Ливерпуль
    79.3% (88)
    1:2 Ливерпуль
    43.2% (48)
    1:3 Ливерпуль
    14.4% (16)
    2:2 Ничья
    9.9% (11)
    1:1 Ничья
    8.1% (9)
    2:3 Ливерпуль
    6.3% (7)
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