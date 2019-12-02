Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Джамшедпур
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
22' Желтая карточкаMartin Chaves
1:0
28' ГолSergio Castel
87' Желтая карточкаRobin Gurung
1:1
90' ГолPanagiotis Triadis
90' Желтая карточкаPanagiotis Triadis
16
Robin
Gurung
22
Memo
4
Tiri
11
Акоста
Ноэ
12
Reagan
Singh
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Robin GurungЗащитник
-
22 MemoЗащитник
-
4 TiriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Акоста НоэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пасси СуметНападающий
-
27 Karan Amin
-
13 Rafique Ali
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
45 Lalengmawia
-
23 Kadam Nikhil
Ход матча
22'
28'
1:0
87'
90'
Предыдущие игры
Джамшедпур Последние 20 матчей: +8 =8 -4Гоа 0:1 Джамшедпур ATK 3:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC
Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Ченнаин 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 1:4 Пуне Сити Джамшедпур 1:0 Мумбаи Сити ATK 2:1 Джамшедпур Гоа 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Джамшедпур 3:1 Ченнаин Пуне Сити 2:1 Джамшедпур Дели Динамос 2:2 Джамшедпур Джамшедпур 4:1 Гоа Джамшедпур 2:2 Керала Бластерс Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =9 -4Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос
Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Пуне Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити
Последние игры между собой
Джамшедпур: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Нортист Юнайтед: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|2.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Бенгалуру
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Нортист Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|5.
|Гоа
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|Дели Динамос
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Мумбаи Сити
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|8.
|Керала Бластерс
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|Ченнаин
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|10.
|Hyderabad FC
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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