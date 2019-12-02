Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Джамшедпур
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Martin Chaves
1:0
28' Гол
Sergio Castel
87' Желтая карточка
Robin Gurung
1:1
90' Гол
Panagiotis Triadis
90' Желтая карточка
Panagiotis Triadis
90'+6
1
Пал
Субрата
16
Robin
Gurung
22
Memo
4
Tiri
5
Narender
Gahlot
6
Aitor
Monroy
17
Farukh
Choudhary
33
Jitendra
Singh
11
Акоста
Ноэ
31
C.
K.
Vineeth
9
Sergio
Castel
24
Subhasish
Roy
Chowdhury
12
Reagan
Singh
2
Wayne
Vaz
15
Mislav
Komorski
33
Rakesh
Pradhan
32
Khawlhring
Lalthathanga
6
Jose
Leudo
22
Redeem
Tlang
11
Martin
Chaves
21
Panagiotis
Triadis
3
Гьян
Асамоа
Джамшедпур
Нортист Юнайтед

Ход матча

22'
 
Martin Chaves
28'
Sergio Castel
1:0
60'
Пасси Сумет
C. K. Vineeth
 
67'
 
Maximiliano Barreiro1
Jose Leudo
74'
 
Milan Singh
Redeem Tlang
78'
Aniket Anil Jhadav
Sergio Castel
 
87'
Robin Gurung
 
90'
1:1
Panagiotis Triadis
(Гьян Асамоа)
90'
 
Panagiotis Triadis

Предыдущие игры

Джамшедпур Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Гоа 0:1 Джамшедпур ATK 3:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC
Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Ченнаин 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 1:4 Пуне Сити Джамшедпур 1:0 Мумбаи Сити ATK 2:1 Джамшедпур Гоа 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Джамшедпур 3:1 Ченнаин Пуне Сити 2:1 Джамшедпур Дели Динамос 2:2 Джамшедпур Джамшедпур 4:1 Гоа Джамшедпур 2:2 Керала Бластерс Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос
Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Пуне Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити

Последние игры между собой

Джамшедпур: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Нортист Юнайтед: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур Суперлига Индии Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 6 3 2 1 12 - 5 11
2. Джамшедпур 6 3 2 1 8 - 6 11
3. Бенгалуру 6 2 4 0 6 - 2 10
4. Нортист Юнайтед 6 2 4 0 8 - 6 10
5. Гоа 6 2 3 1 12 - 8 9
6. Дели Динамос 6 1 3 2 8 - 8 6
7. Мумбаи Сити 6 1 3 2 9 - 12 6
8. Керала Бластерс 6 1 2 3 5 - 7 5
9. Ченнаин 6 1 2 3 4 - 10 5
10. Hyderabad FC 6 1 1 4 5 - 13 4
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Sergio Castel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Martin Chaves получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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