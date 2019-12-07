Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Нортист Юнайтед
0:2
Первый тайм: 37'
ATK
0:1
11' ГолDavid Williams III
0:2
35' ГолКришна Рой
12
Reagan
Singh
14
Херингс
Кай
22
Redeem
Tlang
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
24
Salam
Singh
33
Prabir
Das
10
Edu
Garcia
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
- Защитник
-
14 Херингс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Kadam Nikhil
-
45 Lalengmawia
-
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
-
14 Агус ГарсияЗащитник
-
24 Salam SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
-
10 Edu GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Jobby Justin
-
-
-
Ход матча
11'
35'
0:2
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =10 -3Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа
Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Пуне Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|2:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|2.
|Бенгалуру
|7
|3
|4
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Нортист Юнайтед
|0:2
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Гоа
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|Мумбаи Сити
|7
|1
|4
|2
|10 - 13
|7
|7.
|Дели Динамос
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Керала Бластерс
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Ченнаин
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|10.
|Hyderabad FC
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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