Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Нортист Юнайтед
0:2
Первый тайм: 37'
ATK
0'
0:1
11' Гол
David Williams III
0:2
35' Гол
Кришна Рой
37'
24
Subhasish
Roy
Chowdhury
12
Reagan
Singh
2
Wayne
Vaz
14
Херингс
Кай
33
Rakesh
Pradhan
32
Khawlhring
Lalthathanga
6
Jose
Leudo
22
Redeem
Tlang
11
Martin
Chaves
21
Panagiotis
Triadis
3
Гьян
Асамоа
29
Arindam
Bhattacharya
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
24
Salam
Singh
26
Sehenaj
Singh
19
Javi
Hernandez2
33
Prabir
Das
10
Edu
Garcia
23
Michael
Soosairaj
21
Кришна
Рой
9
David
Williams
III
Нортист Юнайтед
ATK

Ход матча

9'
Maximiliano Barreiro1
Гьян Асамоа
 
11'
0:1
David Williams III
35'
0:2
Кришна Рой

Предыдущие игры

Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа
Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Пуне Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс
ATK Последние 12 матчей: +5 =4 -3
ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK
ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK ATK 2:1 Джамшедпур Керала Бластерс 1:1 ATK
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 2:0 7 4 2 1 14 - 5 14
2. Бенгалуру 7 3 4 0 7 - 2 13
3. Джамшедпур 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Нортист Юнайтед 0:2 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Гоа 6 2 3 1 12 - 8 9
6. Мумбаи Сити 7 1 4 2 10 - 13 7
7. Дели Динамос 7 1 3 3 8 - 9 6
8. Керала Бластерс 7 1 3 3 6 - 8 6
9. Ченнаин 6 1 2 3 4 - 10 5
10. Hyderabad FC 6 1 1 4 5 - 13 4
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0


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