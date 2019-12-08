Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Hyderabad FC
0:0
Первый тайм: 42'
Гоа
41' Желтая карточкаKamaljit Singh
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МарселиньоПолузащитник
-
9 БобоНападающий
-
-
-
-
-
44 Asish Rai
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Robin SinghНападающий
-
22 Gani Nigam
-
19 Rohit Kumar
-
- Основной состав
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
32 Naveen Kumar
-
-
21 Saviour Gama
-
37 Mohamed Ali2
-
44 Amey Ranwade
-
Ход матча
Предыдущие игры
Hyderabad FC Последние 6 матчей: +1 =1 -4Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс
Гоа Последние 20 матчей: +8 =6 -6Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа
Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Гоа 1:2 Бенгалуру
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Бенгалуру
|7
|3
|4
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Гоа
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Нортист Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|6.
|Мумбаи Сити
|7
|1
|4
|2
|10 - 13
|7
|7.
|Дели Динамос
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Керала Бластерс
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Ченнаин
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|10.
|Hyderabad FC
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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