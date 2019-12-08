Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Hyderabad FC
0:0
Первый тайм: 42'
Гоа
0'
41' Желтая карточка
Kamaljit Singh
42'
Hyderabad FC
Гоа
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Бенгалуру 7 3 4 0 7 - 2 13
3. Джамшедпур 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Гоа 0:0 7 2 4 1 12 - 8 10
5. Нортист Юнайтед 7 2 4 1 8 - 9 10
6. Мумбаи Сити 7 1 4 2 10 - 13 7
7. Дели Динамос 7 1 3 3 8 - 9 6
8. Керала Бластерс 7 1 3 3 6 - 8 6
9. Ченнаин 6 1 2 3 4 - 10 5
10. Hyderabad FC 0:0 7 1 2 4 5 - 13 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0


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