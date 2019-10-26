Лига чемпионов 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит
Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария

Последние игры между собой

Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:1 Зенит Лига чемпионов Зенит 1:1 РБ Лейпциг Лига Европы РБ Лейпциг 2:1 Зенит Лига Европы

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Лион Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Зенит Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Бенфика Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 05.11.2019, осталось 1 день 8 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Зенит - РБ Лейпциг
    Зенит
    66.7% (52)
    Ничья
    21.8% (17)
    РБ Лейпциг
    11.5% (9)
    2:1 Зенит
    43.6% (34)
    1:1 Ничья
    16.7% (13)
    2:0 Зенит
    9% (7)
    1:2 РБ Лейпциг
    7.7% (6)
    3:1 Зенит
    5.1% (4)
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