Лига чемпионов 2019-2020
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария
Последние игры между собой
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит
66.7% (52)
Ничья
21.8% (17)
РБ Лейпциг
11.5% (9)
2:1 Зенит
43.6% (34)
1:1 Ничья
16.7% (13)
2:0 Зенит
9% (7)
1:2 РБ Лейпциг
7.7% (6)
3:1 Зенит
5.1% (4)
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