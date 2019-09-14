Лига чемпионов 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Реал Мадрид
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид
Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
ПСЖ
50.7% (36)
Ничья
26.8% (19)
Реал Мадрид
22.5% (16)
2:1 ПСЖ
32.4% (23)
1:2 Реал Мадрид
15.5% (11)
2:2 Ничья
12.7% (9)
1:1 Ничья
9.9% (7)
3:1 ПСЖ
7% (5)
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