Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид
Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
ПСЖ 1:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:1 ПСЖ Лига чемпионов Реал Мадрид 1:3 ПСЖ Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Лига чемпионов
ПСЖ 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Товарищеские матчи ПСЖ 0:1 Реал Мадрид Товарищеские матчи

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 18.09.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Мадрид
    ПСЖ
    50.7% (36)
    Ничья
    26.8% (19)
    Реал Мадрид
    22.5% (16)
    2:1 ПСЖ
    32.4% (23)
    1:2 Реал Мадрид
    15.5% (11)
    2:2 Ничья
    12.7% (9)
    1:1 Ничья
    9.9% (7)
    3:1 ПСЖ
    7% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...