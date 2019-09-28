Лига чемпионов 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Атлетико М
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва
Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Локомотив Москва
4.5% (1)
Ничья
40.9% (9)
Атлетико М
54.5% (12)
1:2 Атлетико М
45.5% (10)
1:1 Ничья
40.9% (9)
0:2 Атлетико М
9.1% (2)
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