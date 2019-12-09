Лига чемпионов 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Лилль
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
Фрелло
17
Ковачич
Матео
10
Виллиан
Боргес
9
Абрахам
Тэмми
19
Маунт
Мэйсон
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
2
Джало
Тьягу
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Челси
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси
Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс
ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лилль 1:2 Челси Лига чемпионов

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Челси Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Лилль Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лилль

    До начала игры, которая состоится 10.12.2019, осталось 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Лилль
    Челси
    98% (98)
    Ничья
    2% (2)
    Лилль
    0% (0)
    2:0 Челси
    48% (48)
    2:1 Челси
    29% (29)
    1:0 Челси
    9% (9)
    3:1 Челси
    4% (4)
    3:0 Челси
    3% (3)
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