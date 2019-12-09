Лига чемпионов 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Лилль
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Маунт МэйсонНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси
Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси
98% (98)
Ничья
2% (2)
Лилль
0% (0)
2:0 Челси
48% (48)
2:1 Челси
29% (29)
1:0 Челси
9% (9)
3:1 Челси
4% (4)
3:0 Челси
3% (3)
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