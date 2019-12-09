Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +10 =4 -6Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург
Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
Байер Л
23.2% (19)
Ничья
40.2% (33)
Ювентус
36.6% (30)
1:1 Ничья
34.1% (28)
1:2 Ювентус
28% (23)
2:1 Байер Л
19.5% (16)
2:2 Ничья
6.1% (5)
1:3 Ювентус
2.4% (2)
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