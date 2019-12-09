Лига чемпионов 2019-2020

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Байер Л
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург
Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус 3:0 Байер Л Лига чемпионов

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Байер Л Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 11.12.2019, осталось 1 день 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Байер Л - Ювентус
    Байер Л
    23.2% (19)
    Ничья
    40.2% (33)
    Ювентус
    36.6% (30)
    1:1 Ничья
    34.1% (28)
    1:2 Ювентус
    28% (23)
    2:1 Байер Л
    19.5% (16)
    2:2 Ничья
    6.1% (5)
    1:3 Ювентус
    2.4% (2)
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