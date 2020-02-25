Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Нортист Юнайтед
2:2
Конец матча
Ченнаин
0'
0:1
17' Гол
Masih Saighani
33' Желтая карточка
Germanpreet Singh
41' Красная карточка
Tondonba Singh
1:1
43' Пенальти
Martin Chaves
2:1
71' Гол
Martin Chaves
2:2
90' Гол
Lallianzuala Chhangte
90'+4
16
Soram
Poirei
12
Reagan
Singh
2
Wayne
Vaz
29
Nim
Dorjee
Tamang
33
Rakesh
Pradhan
8
Milan
Singh
45
Lalengmawia
6
Jose
Leudo
7
Khumanthem
Meetei
11
Martin
Chaves
22
Redeem
Tlang
1
Сингх
Каранджит
8
Edwin
Vanspaul
22
Deepak
Tangri
5
Masih
Saighani
3
Tondonba
Singh
28
Germanpreet
Singh
17
Dhanpal
Ganesh
15
Тапа
Анируд
11
Thoi
Singh
24
Rahim
Ali
23
Reamsochung
Aimol
Нортист Юнайтед
Ченнаин

Ход матча

17'
0:1
Masih Saighani
33'
 
Germanpreet Singh
41'
 
Tondonba Singh
43'
Martin Chaves
1:1
69'
 
Laldinliana Renthlei
Edwin Vanspaul
71'
Martin Chaves
(Nim Dorjee Tamang)
2:1
82'
 
Lallianzuala Chhangte
Dhanpal Ganesh
82'
 
Jerry Lalrinzuala
Reamsochung Aimol
90'
Dipu Mirdha
Khumanthem Meetei
 
90'
2:2
Lallianzuala Chhangte
(Germanpreet Singh)

Предыдущие игры

Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Нортист Юнайтед 1:5 Hyderabad FC Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 3:3 Джамшедпур Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс
Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин
Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин

Последние игры между собой

Нортист Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Ченнаин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин Суперлига Индии
Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 2:0 Ченнаин Суперлига Индии Нортист Юнайтед 3:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 18 12 3 3 46 - 23 39
2. ATK 18 10 4 4 33 - 16 34
3. Бенгалуру 18 8 6 4 22 - 13 30
4. Ченнаин 18 8 5 5 32 - 26 29
5. Мумбаи Сити 18 7 5 6 25 - 29 26
6. Дели Динамос 18 7 4 7 28 - 31 25
7. Керала Бластерс 18 4 7 7 29 - 32 19
8. Джамшедпур 18 4 6 8 22 - 35 18
9. Нортист Юнайтед 18 2 8 8 16 - 30 14
10. Hyderabad FC 18 2 4 12 21 - 39 10
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Lallianzuala Chhangte бьет в цель!
  • 90'
    Khumanthem Meetei уходит, Dipu Mirdha вместо него
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 82'
    Reamsochung Aimol уходит, Jerry Lalrinzuala вместо него
  • 82'
    Dhanapal Ganesh уходит, Lallianzuala Chhangte вместо него
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Martin Chaves бьет в цель!
  • 69'
    Edwin Vanspaul уходит, Laldinliana Renthlei вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Martin Chaves из команды Нортист Юнайтед забивает с точки!
  • 41'
    УДАЛЕНА! - Tondonba Singh получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    33'
    Germanpreet Singh получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Masih Saighani бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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