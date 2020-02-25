Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Нортист Юнайтед
2:2
Конец матча
Ченнаин
0:1
17' ГолMasih Saighani
33' Желтая карточкаGermanpreet Singh
41' Красная карточкаTondonba Singh
1:1
43' ПенальтиMartin Chaves
2:1
71' ГолMartin Chaves
2:2
90' ГолLallianzuala Chhangte
16
Soram
Poirei
12
Reagan
Singh
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
15
Тапа
Анируд
11
Thoi
Singh
24
Rahim
Ali
- Основной состав
-
16 Soram PoireiВратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 LalengmawiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Redeem TlangНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Dipu Mirdha
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
-
11 Thoi SinghНападающий
-
24 Rahim AliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
Ход матча
17'
0:1
41'
43'
1:1
71'
90'
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =8 -9Нортист Юнайтед 1:5 Hyderabad FC Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 3:3 Джамшедпур Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс
Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин
Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Ченнаин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 2:0 Ченнаин Суперлига Индии Нортист Юнайтед 3:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|18
|12
|3
|3
|46 - 23
|39
|2.
|ATK
|18
|10
|4
|4
|33 - 16
|34
|3.
|Бенгалуру
|18
|8
|6
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ченнаин
|18
|8
|5
|5
|32 - 26
|29
|5.
|Мумбаи Сити
|18
|7
|5
|6
|25 - 29
|26
|6.
|Дели Динамос
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|7.
|Керала Бластерс
|18
|4
|7
|7
|29 - 32
|19
|8.
|Джамшедпур
|18
|4
|6
|8
|22 - 35
|18
|9.
|Нортист Юнайтед
|18
|2
|8
|8
|16 - 30
|14
|10.
|Hyderabad FC
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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