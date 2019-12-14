Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Гоа
0:0
Первый тайм: 37'
ATK
0'
8' Желтая карточка
Агус Гарсия
15' Желтая карточка
Seriton Fernandes
30' Желтая карточка
Sehenaj Singh
37'
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
5
Ahmed
Jahouh
12
Jackinchand
Singh
4
Hugo
Boumous
10
Brandon
Fernandes
8
Коро
Ферран
29
Arindam
Bhattacharya
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
24
Salam
Singh
33
Prabir
Das
26
Sehenaj
Singh
10
Edu
Garcia
19
Javi
Hernandez2
23
Michael
Soosairaj
21
Кришна
Рой
9
David
Williams
III
Гоа
ATK

Ход матча

8'
 
Агус Гарсия
15'
Seriton Fernandes
 
30'
 
Sehenaj Singh

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа
Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа
ATK Последние 13 матчей: +6 =4 -3
Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур
Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK ATK 2:1 Джамшедпур Керала Бластерс 1:1 ATK

Последние игры между собой

Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ATK: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гоа 3:0 ATK Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 0:0 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Бенгалуру 7 3 4 0 7 - 2 13
3. Гоа 0:0 8 3 4 1 13 - 8 13
4. Джамшедпур 8 3 4 1 11 - 9 13
5. Нортист Юнайтед 7 2 4 1 8 - 9 10
6. Дели Динамос 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Мумбаи Сити 7 1 4 2 10 - 13 7
8. Керала Бластерс 8 1 4 3 8 - 10 7
9. Ченнаин 7 1 3 3 5 - 11 6
10. Hyderabad FC 8 1 1 6 7 - 17 4
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Sehnaj Singh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Seriton Fernandes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Агус Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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