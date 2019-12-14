Индия: Суперлига Индии 2019-2020
8' Желтая карточкаАгус Гарсия
15' Желтая карточкаSeriton Fernandes
30' Желтая карточкаSehenaj Singh
17
Пенья
Карлос
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
24
Salam
Singh
33
Prabir
Das
10
Edu
Garcia
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
32 Naveen Kumar
-
44 Amey Ranwade
-
21 Saviour Gama
-
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
-
14 Агус ГарсияЗащитник
-
24 Salam SinghЗащитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Edu GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Jobby Justin
Ход матча
8'
30'
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +9 =6 -5Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа
Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа
Последние игры между собой
Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ATK: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Бенгалуру
|7
|3
|4
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Гоа
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|4.
|Джамшедпур
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Нортист Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|6.
|Дели Динамос
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Мумбаи Сити
|7
|1
|4
|2
|10 - 13
|7
|8.
|Керала Бластерс
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Ченнаин
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Hyderabad FC
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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