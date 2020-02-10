Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Нортист Юнайтед
1:1
Второй тайм: 73'
Джамшедпур
1:0
5' ГолFederico Gallego
1:1
45' ГолDavid Grande
55' Желтая карточкаХерингс Кай
67' Желтая карточкаFarukh Choudhary
12
Reagan
Singh
14
Херингс
Кай
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
13
Rafique
Ali
12
Пасси
Сумет
22
Memo
19
Sandip
Mandi
21
Bikash
Jairu
77
David
Grande
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
-
14 Херингс КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LalengmawiaПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
13 Rafique AliВратарь
-
12 Пасси СуметЗащитник
-
22 MemoЗащитник
- Защитник
-
19 Sandip MandiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bikash JairuПолузащитник
-
77 David GrandeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Акоста НоэПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 Karan Amin
Ход матча
5'
1:0
45'
1:1
55'
67'
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед
Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос
Джамшедпур Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мумбаи Сити 2:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:3 ATK Ченнаин 4:1 Джамшедпур Джамшедпур 3:2 Керала Бластерс
Бенгалуру 2:0 Джамшедпур Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Джамшедпур 1:2 Мумбаи Сити Керала Бластерс 2:2 Джамшедпур Джамшедпур 1:1 Ченнаин Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Гоа 0:1 Джамшедпур ATK 3:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Ченнаин 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 1:4 Пуне Сити Джамшедпур 1:0 Мумбаи Сити ATK 2:1 Джамшедпур
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Джамшедпур: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|16
|10
|3
|3
|30 - 11
|33
|2.
|Гоа
|16
|10
|3
|3
|36 - 21
|33
|3.
|Бенгалуру
|16
|8
|5
|3
|19 - 9
|29
|4.
|Мумбаи Сити
|16
|7
|5
|4
|23 - 23
|26
|5.
|Ченнаин
|15
|6
|4
|5
|26 - 23
|22
|6.
|Дели Динамос
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|7.
|Джамшедпур
|1:1
|16
|4
|5
|7
|19 - 27
|17
|8.
|Керала Бластерс
|16
|3
|6
|7
|23 - 27
|15
|9.
|Нортист Юнайтед
|1:1
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|10.
|Hyderabad FC
|16
|1
|3
|12
|15 - 37
|6
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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