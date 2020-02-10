Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Нортист Юнайтед
1:1
Второй тайм: 73'
Джамшедпур
0'
1:0
5' Гол
Federico Gallego
1:1
45' Гол
David Grande
55' Желтая карточка
Херингс Кай
67' Желтая карточка
Farukh Choudhary
73'
24
Subhasish
Roy
Chowdhury
12
Reagan
Singh
14
Херингс
Кай
15
Mislav
Komorski
33
Rakesh
Pradhan
7
Khumanthem
Meetei
6
Jose
Leudo
10
Federico
Gallego
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
9
Кио
Эндрю
13
Rafique
Ali
12
Пасси
Сумет
22
Memo
14
Joyner
Lourenco
19
Sandip
Mandi
10
Aniket
Anil
Jhadav
8
Amarjit
Singh
6
Aitor
Monroy
21
Bikash
Jairu
77
David
Grande
31
C.
K.
Vineeth
Нортист Юнайтед
Джамшедпур

Ход матча

5'
Federico Gallego
1:0
19'
Wayne Vaz
Mislav Komorski
 
45'
1:1
David Grande
46'
Martin Chaves
Khumanthem Meetei
 
46'
 
Акоста Ноэ
Bikash Jairu
55'
Херингс Кай
 
62'
 
Farukh Choudhary
Aniket Anil Jhadav
67'
 
Farukh Choudhary

Предыдущие игры

Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед
Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос
Джамшедпур Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мумбаи Сити 2:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:3 ATK Ченнаин 4:1 Джамшедпур Джамшедпур 3:2 Керала Бластерс
Бенгалуру 2:0 Джамшедпур Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Джамшедпур 1:2 Мумбаи Сити Керала Бластерс 2:2 Джамшедпур Джамшедпур 1:1 Ченнаин Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Гоа 0:1 Джамшедпур ATK 3:1 Джамшедпур Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Ченнаин 0:0 Джамшедпур Джамшедпур 1:4 Пуне Сити Джамшедпур 1:0 Мумбаи Сити ATK 2:1 Джамшедпур

Последние игры между собой

Нортист Юнайтед: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Джамшедпур: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур Суперлига Индии Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 16 10 3 3 30 - 11 33
2. Гоа 16 10 3 3 36 - 21 33
3. Бенгалуру 16 8 5 3 19 - 9 29
4. Мумбаи Сити 16 7 5 4 23 - 23 26
5. Ченнаин 15 6 4 5 26 - 23 22
6. Дели Динамос 16 6 3 7 22 - 26 21
7. Джамшедпур 1:1 16 4 5 7 19 - 27 17
8. Керала Бластерс 16 3 6 7 23 - 27 15
9. Нортист Юнайтед 1:1 15 2 7 6 10 - 19 13
10. Hyderabad FC 16 1 3 12 15 - 37 6
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    67'
    Farukh Choudhary получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Aniket Anil Jhadav уходит, Farukh Choudhary вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Херингс Кай получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Bikash Jairu уходит, Акоста Ноэ вместо него
  • 46'
    Bikash Jairu уходит, Акоста Ноэ вместо него
  • 46'
    Khumanthem Meetei уходит, Martin Chaves вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Нислав Коморски уходит, [player2] вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Federico Gallego бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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