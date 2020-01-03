Индия: Суперлига Индии 2019-2020
12' Желтая карточкаErik Paartalu
5
Juanan1
22
Nishu
Kumar
21
Сингх
Кумам
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Juanan1Защитник
-
22 Nishu KumarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх КумамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Rino AntoЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Suresh Singh
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
44 Amey Ranwade
-
21 Saviour Gama
-
32 Naveen Kumar
-
Ход матча
12'
Предыдущие игры
Бенгалуру Последние 20 матчей: +8 =5 -7ATK 1:0 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Бенгалуру 2:3 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:1 Бенгалуру
Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс Бенгалуру 3:0 Ченнаин Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Гоа 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 1:0 Гоа Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Бенгалуру 3:0 Гоа Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:2 Керала Бластерс Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Мумбаи Сити 1:0 Бенгалуру
Гоа Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа
Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур
Последние игры между собой
Бенгалуру: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Гоа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|0:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|2.
|ATK
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|3.
|Бенгалуру
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 6
|17
|4.
|Мумбаи Сити
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|5.
|Джамшедпур
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|Дели Динамос
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|7.
|Нортист Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|8.
|Ченнаин
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|9.
|Керала Бластерс
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|10.
|Hyderabad FC
|10
|1
|2
|7
|10 - 21
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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