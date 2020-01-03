Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Бенгалуру
0:0
Первый тайм: 30'
Гоа
0'
12' Желтая карточка
Erik Paartalu
30'
1
Сандху
Гурприт
2
Rahul
Bheke
3
Серран
Альберт
5
Juanan1
22
Nishu
Kumar
6
Erik
Paartalu
10
Кхабра
Харманджот
21
Сингх
Кумам
14
Dimas
Delgado
19
Muhammed
Kuruniyan
11
Чхетри
Сунил
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
5
Ahmed
Jahouh
24
Lenny
Rodrigues
12
Jackinchand
Singh
4
Hugo
Boumous
10
Brandon
Fernandes
8
Коро
Ферран
Бенгалуру
Гоа

Ход матча

12'
Erik Paartalu
 

Предыдущие игры

Бенгалуру Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ATK 1:0 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Бенгалуру 2:3 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:1 Бенгалуру
Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс Бенгалуру 3:0 Ченнаин Джамшедпур 0:0 Бенгалуру Гоа 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 1:0 Гоа Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Бенгалуру 3:0 Гоа Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:2 Керала Бластерс Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Мумбаи Сити 1:0 Бенгалуру
Гоа Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа
Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур

Последние игры между собой

Бенгалуру: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Гоа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Гоа 1:1 Бенгалуру Суперлига Индии Бенгалуру 1:0 Гоа Суперлига Индии Бенгалуру 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:2 Бенгалуру Суперлига Индии
Бенгалуру 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 4:3 Бенгалуру Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 0:0 11 6 4 1 22 - 12 22
2. ATK 10 5 3 2 19 - 9 18
3. Бенгалуру 0:0 11 4 5 2 11 - 6 17
4. Мумбаи Сити 10 4 4 2 17 - 17 16
5. Джамшедпур 10 3 4 3 13 - 13 13
6. Дели Динамос 10 3 3 4 13 - 15 12
7. Нортист Юнайтед 9 2 5 2 9 - 12 11
8. Ченнаин 9 2 3 4 11 - 16 9
9. Керала Бластерс 10 1 5 4 10 - 14 8
10. Hyderabad FC 10 1 2 7 10 - 21 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Эрик Паарталу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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