Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Гоа
2:0
Конец матча
Нортист Юнайтед
31' Желтая карточкаReagan Singh
38' Желтая карточкаBrandon Fernandes
1:0
68' Гол в свои воротаMislav Komorski
77' Желтая карточкаMandar Rao Desai
80' Красная карточкаJose Leudo
82' Желтая карточкаFederico Gallego
2:0
82' ПенальтиКоро Ферран
17
Пенья
Карлос
12
Reagan
Singh
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
32 Naveen Kumar
-
44 Amey Ranwade
-
-
21 Saviour Gama
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 LalengmawiaПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Kadam Nikhil
-
-
-
Ход матча
31'
68'
1:0
77'
80'
82'
82'
2:0
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK
Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =10 -5Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед
Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру
Последние игры между собой
Гоа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|2.
|ATK
|11
|6
|3
|2
|21 - 9
|21
|3.
|Бенгалуру
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Мумбаи Сити
|11
|4
|4
|3
|17 - 19
|16
|5.
|Дели Динамос
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|6.
|Джамшедпур
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|7.
|Нортист Юнайтед
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|8.
|Керала Бластерс
|11
|2
|5
|4
|15 - 15
|11
|9.
|Ченнаин
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|10.
|Hyderabad FC
|11
|1
|2
|8
|11 - 26
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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