Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Гоа
2:0
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
31' Желтая карточка
Reagan Singh
38' Желтая карточка
Brandon Fernandes
1:0
68' Гол в свои ворота
Mislav Komorski
77' Желтая карточка
Mandar Rao Desai
80' Красная карточка
Jose Leudo
82' Желтая карточка
Federico Gallego
2:0
82' Пенальти
Коро Ферран
90'+5
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
5
Ahmed
Jahouh
12
Jackinchand
Singh
4
Hugo
Boumous
10
Brandon
Fernandes
8
Коро
Ферран
1
Pawan
Kumar2
12
Reagan
Singh
6
Jose
Leudo
15
Mislav
Komorski
33
Rakesh
Pradhan
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
10
Federico
Gallego
32
Khawlhring
Lalthathanga
11
Martin
Chaves
17
Rupert
Nongrum
Гоа
Нортист Юнайтед

Ход матча

31'
 
Reagan Singh
38'
Brandon Fernandes
 
60'
 
Kadam Nikhil
Khawlhring Lalthathanga
66'
 
Milan Singh
Federico Gallego
68'
Mislav Komorski
1:0
77'
Mandar Rao Desai
 
78'
Manvir Singh
Jackinchand Singh
 
80'
 
Jose Leudo
82'
 
Federico Gallego
82'
Коро Ферран
2:0
83'
 
Wayne Vaz
Redeem Tlang
85'
Amey Ranwade
Seriton Fernandes
 
87'
Seimeinlen Doungel
Lenny Rodrigues
 

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK
Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед
Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру

Последние игры между собой

Гоа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Нортист Юнайтед 2:1 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 1:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 3:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 1:1 Гоа Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 12 7 3 2 25 - 14 24
2. ATK 11 6 3 2 21 - 9 21
3. Бенгалуру 11 5 4 2 13 - 7 19
4. Мумбаи Сити 11 4 4 3 17 - 19 16
5. Дели Динамос 11 4 3 4 15 - 15 15
6. Джамшедпур 10 3 4 3 13 - 13 13
7. Нортист Юнайтед 10 2 5 3 9 - 14 11
8. Керала Бластерс 11 2 5 4 15 - 15 11
9. Ченнаин 10 2 3 5 11 - 18 9
10. Hyderabad FC 11 1 2 8 11 - 26 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Brandon Fernandes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Reagan Singh получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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