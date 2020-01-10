Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
0:1
14' Гол
Ле Фондре Адам
1:1
21' Гол
Steven Ugarkovic
27' Желтая карточка
Петратос Димитри
1:2
36' Гол
Барбарусес Костас
56' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
62' Желтая карточка
Ben Kantarovski
79' Желтая карточка
Steven Ugarkovic
90'+6
1
Мосс
Глен
16
Matthew
Millar
22
Lachlan
Jackson
44
Топор-Стэнли
Николай
2
Bobby
Burns
3
Jason
Hoffman
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
11
Nicholas
Fitzgerald
9
Арройо
Абдиэль
10
Петратос
Димитри
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Harry
Van
der
Saag
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
17
Anthony
Caceres
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Ньюкасл Джетс
Сидней

Ход матча

14'
0:1
Ле Фондре Адам
(Барбарусес Костас)
21'
Steven Ugarkovic
(Арройо Абдиэль)
1:1
27'
Петратос Димитри
 
36'
1:2
Барбарусес Костас
(Нинкович Милош)
56'
Топор-Стэнли Николай
 
57'
Angus Thurgate
Арройо Абдиэль
 
62'
Ben Kantarovski
 
67'
Lewis Italiano
Мосс Глен
 
79'
Kaine Sheppard
Ben Kantarovski
 
79'
Steven Ugarkovic
 
81'
 
Майкл Зулло
Нинкович Милош
85'
 
Jordi Swibel
Ле Фондре Адам
90'
 
Флоттманн Патрик
Баумйоханн Александер

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сидней Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сидней: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Эй-Лига
Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 12 7 1 4 25 - 20 22
3. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
4. Веллингтон Феникс 12 5 3 4 18 - 16 18
5. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 0 6 19 - 18 15
7. Мельбурн Виктори 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 2 6 14 - 18 14
9. Брисбен Роар 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Сентрал Кост Маринерз 11 3 1 7 10 - 19 10
11. Ньюкасл Джетс 12 2 3 7 12 - 27 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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