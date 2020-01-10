Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Сидней
0:1
14' ГолЛе Фондре Адам
1:1
21' ГолSteven Ugarkovic
27' Желтая карточкаПетратос Димитри
1:2
36' ГолБарбарусес Костас
56' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
62' Желтая карточкаBen Kantarovski
79' Желтая карточкаSteven Ugarkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jones
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
24 Marco Tilio
-
-
27 Jordi Swibel
-
25 Ryan Teague
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
14'
21'
27'
36'
62'
79'
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сидней Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сидней: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|1
|4
|25 - 20
|22
|3.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|4.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|0
|6
|19 - 18
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|9.
|Брисбен Роар
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|2
|3
|7
|12 - 27
|9
Загрузка...