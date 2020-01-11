Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Перерыв

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
15' Гол
Давила Улисес
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Luke
DeVere
27
Тэйлор
Стивен
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
5
Штайнманн
Матти
8
Cameron
Devlin
21
Маккоуотт
Каллум
11
Jaushua
Sotirio
88
Хупер
Гэри
1
Лопар
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
19
Швеглер
Пирмин
33
Tate
Russell
5
Георгиевски
Даниэль
9
Мюллер
Николай
27
Йебоа
Кваме
7
Mitchell
Duke
35
Mohamed
Adam
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

15'
Давила Улисес
(Хупер Гэри)
1:0

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 12 7 1 4 25 - 20 22
3. Веллингтон Феникс 1:0 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
5. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 0 6 19 - 18 15
7. Мельбурн Виктори 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 13 4 2 7 14 - 19 14
9. Брисбен Роар 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Сентрал Кост Маринерз 11 3 1 7 10 - 19 10
11. Ньюкасл Джетс 12 2 3 7 12 - 27 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sky Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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