Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Перерыв
Стадион: Sky Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
15' ГолДавила Улисес
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
33
Tate
Russell
27
Йебоа
Кваме
35
Mohamed
Adam
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
32 Sam Sutton
-
23 Walter Scott
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Tate RussellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
-
35 Mohamed AdamНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
15'
1:0
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|1
|4
|25 - 20
|22
|3.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|5.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|0
|6
|19 - 18
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|13
|4
|2
|7
|14 - 19
|14
|9.
|Брисбен Роар
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|2
|3
|7
|12 - 27
|9
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