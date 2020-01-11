Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Мельбурн Сити
0' 14'
21
Jamie
Young
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
2
Scott
Neville
8
Jacob
Pepper
26
О'Ши
Джеймс
19
Jack
Hingert
30
Mirza
Muratovic
20
Aaron
Amadi
Holloway
10
Инман
Брэдден
23
Бузанис
Деян
13
Nathaniel
Atkinson
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
20
Adrian
Luna
6
Брилланте
Джошуа
10
Беренге
Флорен
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
19
Lachlan
Wales
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 0:0 13 7 2 4 25 - 20 23
3. Веллингтон Феникс 13 6 3 4 20 - 16 21
4. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
5. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 0 6 19 - 18 15
7. Мельбурн Виктори 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 2 7 14 - 20 14
9. Брисбен Роар 0:0 12 3 4 5 12 - 17 13
10. Сентрал Кост Маринерз 11 3 1 7 10 - 19 10
11. Ньюкасл Джетс 12 2 3 7 12 - 27 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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