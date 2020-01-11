Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Санкорп
Мельбурн Сити
21
Jamie
Young
26
О'Ши
Джеймс
19
Jack
Hingert
23
Бузанис
Деян
22
Гуд
Кёртис
20
Adrian
Luna
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Jake McGingЗащитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Moudi Najjar
-
-
-
38 Yaya Dukuly
-
-
46 Joe Gauci
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =1 -7Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|0:0
|13
|7
|2
|4
|25 - 20
|23
|3.
|Веллингтон Феникс
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|4.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|5.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|0
|6
|19 - 18
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|2
|3
|7
|12 - 27
|9
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