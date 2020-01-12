Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
8' Гол
Добрас Кристиан
1:1
44' Гол
Jordan Murray
47'
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
4
Eun-Sun
Kim
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
7
Джурич
Милан
II
18
Стенснесс
Джанни
11
Да
Силва
Даниэль
10
Оар
Томас
29
Jair
I
9
Jordan
Murray
20
Лоуренс
Том
II
24
Anthony
Lesiotis
4
Доначи
Джеймс
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
8
Поульсен
Якоб
9
Нэббаут
Эндрю
17
Элвис
Камсоба
22
Добрас
Кристиан
10
Круз
Робби
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори

Ход матча

8'
0:1
Добрас Кристиан
(Поульсен Якоб)
44'
Jordan Murray
(Lewis Miller)
1:1

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Мельбурн Виктори: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 13 7 2 4 27 - 22 23
3. Перт Глори 12 6 3 3 24 - 12 21
4. Веллингтон Феникс 13 6 3 4 20 - 16 21
5. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
6. Мельбурн Виктори 1:1 13 4 4 5 16 - 16 16
7. Аделаида Юнайтед 12 5 0 7 19 - 21 15
8. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 2 7 14 - 20 14
9. Брисбен Роар 12 3 4 5 14 - 19 13
10. Сентрал Кост Маринерз 1:1 12 3 2 7 11 - 20 11
11. Ньюкасл Джетс 12 2 3 7 12 - 27 9
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Jordan Murray бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Добрас Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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