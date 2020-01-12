Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Сентрал Коаст
Мельбурн Виктори
0:1
8' ГолДобрас Кристиан
1:1
44' ГолJordan Murray
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
10
Оар
Томас
29
Jair
I
18
Баша
Мигьен
10
Круз
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
-
27 Lewis MillerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
-
29 Jair IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
-
16 Dylan FoxЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
-
Главный тренер: Paul Okon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
26 Jay Barnett
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
8'
0:1
44'
1:1
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =1 -12Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Мельбурн Виктори: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|2
|4
|27 - 22
|23
|3.
|Перт Глори
|12
|6
|3
|3
|24 - 12
|21
|4.
|Веллингтон Феникс
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|5.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|6.
|Мельбурн Виктори
|1:1
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|7.
|Аделаида Юнайтед
|12
|5
|0
|7
|19 - 21
|15
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|2
|3
|7
|12 - 27
|9
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