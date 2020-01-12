Италия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе
Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе
Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Удинезе 3:0 Ювентус Серия A
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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— ?
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Ювентус
100% (66)
Ничья
0% (0)
Удинезе
0% (0)
2:0 Ювентус
56.1% (37)
2:1 Ювентус
10.6% (7)
3:1 Ювентус
10.6% (7)
1:0 Ювентус
9.1% (6)
3:0 Ювентус
9.1% (6)
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