Италия: Кубок 2019-2020

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Ювентус
 
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Удинезе

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе
Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе
Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Удинезе 3:0 Ювентус Серия A
1/8 финала
0 Милан
0 СПАЛ 2013
0 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
0 Рома
0 Фиорентина
0 Аталанта
0 Интер Милан
0 Кальяри
0 Наполи
0 Перуджа
0 Лацио
0 Кремонезе
6 Торино
4 Дженоа
1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 15.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
    Ювентус
    100% (66)
    Ничья
    0% (0)
    Удинезе
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    56.1% (37)
    2:1 Ювентус
    10.6% (7)
    3:1 Ювентус
    10.6% (7)
    1:0 Ювентус
    9.1% (6)
    3:0 Ювентус
    9.1% (6)
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