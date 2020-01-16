Индия: Суперлига Индии 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2019-2020
Ченнаин
2:0
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
1:0
57' Гол
Кривелларо Рафаэл
2:0
59' Гол
Вальскис Нериюс
90'+5
31
Vishal
Kaith
26
Laldinliana
Renthlei
13
Eli
Sabia
6
Гоян
Лучан
18
Jerry
Lalrinzuala
8
Edwin
Vanspaul
15
Тапа
Анируд
27
Шембри
Андре
50
Кривелларо
Рафаэл
7
Lallianzuala
Chhangte
9
Вальскис
Нериюс
24
Subhasish
Roy
Chowdhury
12
Reagan
Singh
14
Херингс
Кай
15
Mislav
Komorski
33
Rakesh
Pradhan
10
Federico
Gallego
8
Milan
Singh
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
9
Кио
Эндрю
11
Martin
Chaves
Ченнаин
Нортист Юнайтед

Ход матча

46'
 
Rupert Nongrum
Redeem Tlang
57'
Кривелларо Рафаэл
1:0
59'
Вальскис Нериюс
2:0
70'
Dragos Petrut Firtulescu
Шембри Андре
 
77'
 
Khumanthem Meetei
Federico Gallego
88'
Thoi Singh
Кривелларо Рафаэл
 

Предыдущие игры

Ченнаин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс
Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди Ченнаин 0:0 Минерва Пунджаб Гоа 1:0 Ченнаин Ченнаин 0:0 Джамшедпур Керала Бластерс 3:0 Ченнаин
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK
Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта

Последние игры между собой

Ченнаин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Нортист Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии Нортист Юнайтед 2:0 Ченнаин Суперлига Индии Нортист Юнайтед 3:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 12 7 3 2 25 - 14 24
2. Бенгалуру 12 6 4 2 15 - 7 22
3. ATK 12 6 3 3 21 - 10 21
4. Дели Динамос 13 6 3 4 19 - 16 21
5. Мумбаи Сити 12 4 4 4 17 - 21 16
6. Ченнаин 12 4 3 5 16 - 19 15
7. Керала Бластерс 12 3 5 4 16 - 15 14
8. Джамшедпур 11 3 4 4 13 - 15 13
9. Нортист Юнайтед 11 2 5 4 9 - 16 11
10. Hyderabad FC 13 1 2 10 13 - 31 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...