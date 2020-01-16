Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Ченнаин
2:0
Конец матча
Нортист Юнайтед
1:0
57' ГолКривелларо Рафаэл
2:0
59' ГолВальскис Нериюс
31
Vishal
Kaith
13
Eli
Sabia
15
Тапа
Анируд
27
Шембри
Андре
12
Reagan
Singh
14
Херингс
Кай
45
Lalengmawia
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
-
27 Шембри АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Rahim Ali
-
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Reagan SinghЗащитник
-
14 Херингс КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LalengmawiaПолузащитник
-
22 Redeem TlangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Kadam Nikhil
-
-
-
Ход матча
57'
59'
2:0
Предыдущие игры
Ченнаин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс
Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди Ченнаин 0:0 Минерва Пунджаб Гоа 1:0 Ченнаин Ченнаин 0:0 Джамшедпур Керала Бластерс 3:0 Ченнаин
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK
Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:0 Ченнаин Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:0 Атлетико Калькутта
Последние игры между собой
Ченнаин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Нортист Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|2.
|Бенгалуру
|12
|6
|4
|2
|15 - 7
|22
|3.
|ATK
|12
|6
|3
|3
|21 - 10
|21
|4.
|Дели Динамос
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|5.
|Мумбаи Сити
|12
|4
|4
|4
|17 - 21
|16
|6.
|Ченнаин
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|7.
|Керала Бластерс
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Джамшедпур
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Нортист Юнайтед
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|10.
|Hyderabad FC
|13
|1
|2
|10
|13 - 31
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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