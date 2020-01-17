Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Куперс
Мельбурн Виктори
28' Желтая карточкаМакгри Райли
1:0
32' ГолХаллоран Бен
83' Желтая карточкаХоуп Джош
90' Желтая карточкаДоначи Джеймс
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
18
Баша
Мигьен
26
Jay
Barnett
10
Круз
Робби
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
-
26 Jay BarnettПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
28'
32'
1:0
83'
90'
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|2
|4
|27 - 22
|23
|3.
|Перт Глори
|12
|6
|3
|3
|24 - 12
|21
|4.
|Веллингтон Феникс
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|6.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Мельбурн Виктори
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|4
|1
|7
|13 - 21
|13
|10.
|Брисбен Роар
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|2
|3
|7
|12 - 27
|9
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