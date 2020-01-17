Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
28' Желтая карточка
Макгри Райли
1:0
32' Гол
Халлоран Бен
83' Желтая карточка
Хоуп Джош
90' Желтая карточка
Доначи Джеймс
90'+4
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
14
Блэквуд
Джордж
27
Louis
D'Arrigo
8
Макгри
Райли
26
Халлоран
Бен
11
Опсет
Кристиан
17
Nikola
Mileusnic
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
26
Jay
Barnett
9
Нэббаут
Эндрю
8
Поульсен
Якоб
17
Элвис
Камсоба
10
Круз
Робби
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Ход матча

28'
Макгри Райли
 
32'
Халлоран Бен
1:0
56'
 
Brandon Lauton
Jay Barnett
68'
 
Хоуп Джош
Поульсен Якоб
73'
Боланд Мирко
Louis D'Arrigo
 
83'
 
Хоуп Джош
84'
 
Kenjok Athiu
Роу Сторм
87'
Ryan Kitto
Опсет Кристиан
 
90'
 
Доначи Джеймс

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 13 7 2 4 27 - 22 23
3. Перт Глори 12 6 3 3 24 - 12 21
4. Веллингтон Феникс 13 6 3 4 20 - 16 21
5. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
6. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Мельбурн Виктори 14 4 3 7 17 - 19 15
8. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 2 7 14 - 20 14
9. Сентрал Кост Маринерз 12 4 1 7 13 - 21 13
10. Брисбен Роар 12 3 4 5 14 - 19 13
11. Ньюкасл Джетс 12 2 3 7 12 - 27 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Халлоран Бен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Макгри Райли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...