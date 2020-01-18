Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
1:0
Конец матча
Стадион: Санкорп
Веллингтон Феникс
12' Желтая карточкаJaushua Sotirio
20' Желтая карточкаШтайнманн Матти
32' Желтая карточкаJacob Pepper
1:0
69' ГолDylan Wenzel-Halls
72' Желтая карточкаDaniel Bowles
86' Желтая карточкаJack Hingert
87' Желтая карточкаКакас Либерато
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Jake McGingЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Ход матча
12'
20'
32'
69'
72'
76'
86'
87'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|2
|4
|29 - 22
|26
|3.
|Перт Глори
|12
|6
|3
|3
|24 - 12
|21
|4.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|6.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Брисбен Роар
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Мельбурн Виктори
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|4
|1
|7
|13 - 21
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
Загрузка...