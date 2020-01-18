Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
1:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
12' Желтая карточка
Jaushua Sotirio
20' Желтая карточка
Штайнманн Матти
32' Желтая карточка
Jacob Pepper
1:0
69' Гол
Dylan Wenzel-Halls
72' Желтая карточка
Daniel Bowles
86' Желтая карточка
Jack Hingert
87' Желтая карточка
Какас Либерато
90'+6
21
Jamie
Young
2
Scott
Neville
4
Daniel
Bowles
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
8
Jacob
Pepper
25
Rahmat
Akbari
3
Corey
Brown
26
О'Ши
Джеймс
30
Mirza
Muratovic
10
Инман
Брэдден
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
11
Jaushua
Sotirio
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
10
Давила
Улисес
88
Хупер
Гэри
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Ход матча

12'
 
Jaushua Sotirio
20'
 
Штайнманн Матти
32'
Jacob Pepper
 
55'
Макдональд Скотт
Mirza Muratovic
 
64'
 
Болл Дэвид
Jaushua Sotirio
67'
Dylan Wenzel-Halls
Rahmat Akbari
 
69'
Dylan Wenzel-Halls
(Инман Брэдден)
1:0
72'
Daniel Bowles
 
76'
 
Уэйн Бен
Luke DeVere
86'
Jack Hingert
 
87'
 
Какас Либерато
90'
 
Sam Sutton
Какас Либерато

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 14 8 2 4 29 - 22 26
3. Перт Глори 12 6 3 3 24 - 12 21
4. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 20 - 17 21
5. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
6. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Брисбен Роар 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Мельбурн Виктори 14 4 3 7 17 - 19 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 2 7 14 - 20 14
10. Сентрал Кост Маринерз 12 4 1 7 13 - 21 13
11. Ньюкасл Джетс 13 2 3 8 12 - 29 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Jaushua Sotirio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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