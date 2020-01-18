Индия: Суперлига Индии 2019-2020
1:0
47' ГолКотал Притам
54' Желтая карточкаHugo Boumous
85' Желтая карточкаАгус Гарсия
87' Желтая карточкаAhmed Jahouh
2:0
88' ГолJayesh Rane I
90' Желтая карточкаМанди Пенья
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
33
Prabir
Das
22
Jobby
Justin
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
-
14 Агус ГарсияЗащитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jobby JustinПолузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Salam SinghЗащитник
-
10 Edu GarciaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
-
21 Saviour Gama
-
37 Mohamed Ali2
-
44 Amey Ranwade
-
32 Naveen Kumar
Ход матча
47'
1:0
54'
85'
87'
88'
2:0
90'
Предыдущие игры
ATK Последние 18 матчей: +8 =5 -5ATK 0:1 Керала Бластерс Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK
Гоа Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос
Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа
Последние игры между собой
ATK: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гоа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|2.
|Гоа
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|3.
|Бенгалуру
|13
|6
|4
|3
|15 - 9
|22
|4.
|Дели Динамос
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|5.
|Мумбаи Сити
|13
|5
|4
|4
|19 - 21
|19
|6.
|Ченнаин
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|7.
|Керала Бластерс
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Джамшедпур
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Нортист Юнайтед
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|10.
|Hyderabad FC
|13
|1
|2
|10
|13 - 31
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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