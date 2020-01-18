Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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ATK
2:0
Конец матча
Гоа
0'
1:0
47' Гол
Котал Притам
54' Желтая карточка
Hugo Boumous
85' Желтая карточка
Агус Гарсия
87' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
2:0
88' Гол
Jayesh Rane I
90' Желтая карточка
Манди Пенья
90'+7
29
Arindam
Bhattacharya
20
Котал
Притам
14
Агус
Гарсия
2
Sumit
Rathi
33
Prabir
Das
18
Victor
Mongil
3
Манди
Пенья
23
Michael
Soosairaj
19
Javi
Hernandez2
22
Jobby
Justin
21
Кришна
Рой
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
5
Ahmed
Jahouh
9
Manvir
Singh
4
Hugo
Boumous
7
Seimeinlen
Doungel
8
Коро
Ферран
ATK
Гоа

Ход матча

47'
Котал Притам
(Кришна Рой)
1:0
54'
 
Hugo Boumous
69'
 
Saviour Gama
Seimeinlen Doungel
70'
Jayesh Rane I
Jobby Justin
 
79'
 
Konsham Singh
Пенья Карлос
79'
 
Бедия Эду
Mandar Rao Desai
85'
Агус Гарсия
 
86'
Anas Edathodika
Michael Soosairaj
 
87'
 
Ahmed Jahouh
88'
Jayesh Rane I
(Кришна Рой)
2:0
90'
Balwant Singh
Кришна Рой
 
90'
Манди Пенья
 

Предыдущие игры

ATK Последние 18 матчей: +8 =5 -5
ATK 0:1 Керала Бластерс Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK
Гоа 2:1 ATK Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK ATK 2:1 Джамшедпур Керала Бластерс 1:1 ATK
Гоа Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос
Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа

Последние игры между собой

ATK: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гоа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гоа 2:1 ATK Суперлига Индии Гоа 3:0 ATK Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 13 7 3 3 23 - 10 24
2. Гоа 13 7 3 3 25 - 16 24
3. Бенгалуру 13 6 4 3 15 - 9 22
4. Дели Динамос 13 6 3 4 19 - 16 21
5. Мумбаи Сити 13 5 4 4 19 - 21 19
6. Ченнаин 12 4 3 5 16 - 19 15
7. Керала Бластерс 12 3 5 4 16 - 15 14
8. Джамшедпур 11 3 4 4 13 - 15 13
9. Нортист Юнайтед 11 2 5 4 9 - 16 11
10. Hyderabad FC 13 1 2 10 13 - 31 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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