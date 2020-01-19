Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:0
Конец матча
Стадион: GMHBA Stadium
Сентрал Кост Маринерз
1:0
6' ГолБериша Бесарт
2:0
18' Гол в свои воротаKye Rowles
3:0
21' ГолБериша Бесарт
74' Желтая карточкаKye Rowles
76' Желтая карточкаJerry Skotadis
87' Желтая карточкаКлисби Джек
90' Желтая карточкаJordan Murray
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
14
Max
Burgess
11
Connor
Pain
27
Lewis
Miller
15
Kye
Rowles
10
Оар
Томас
29
Jair
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Oskar DillonЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
-
30 Ryan Scott
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewis MillerЗащитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
-
10 Оар ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Jair IНападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
Главный тренер: Paul Okon
Ход матча
6'
18'
2:0
21'
3:0
57'
74'
76'
87'
90'
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|2
|4
|29 - 22
|26
|3.
|Перт Глори
|1:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 12
|24
|4.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|5.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|20 - 18
|20
|6.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|7.
|Брисбен Роар
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Мельбурн Виктори
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
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