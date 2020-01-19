Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:0
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
6' Гол
Бериша Бесарт
2:0
18' Гол в свои ворота
Kye Rowles
3:0
21' Гол
Бериша Бесарт
74' Желтая карточка
Kye Rowles
76' Желтая карточка
Jerry Skotadis
87' Желтая карточка
Клисби Джек
90' Желтая карточка
Jordan Murray
90'+5
1
Курто
Филип
15
Jonathan
Aspropotamitis
4
Эндрю
Дуранте
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
27
Jerry
Skotadis
14
Max
Burgess
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
8
Коне
Панайотис
1
Биригитти
Марк
27
Lewis
Miller
2
Гордон
Зигги
15
Kye
Rowles
10
Оар
Томас
18
Стенснесс
Джанни
4
Eun-Sun
Kim
7
Джурич
Милан
II
11
Да
Силва
Даниэль
9
Jordan
Murray
29
Jair
I
Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

6'
Бериша Бесарт
(Диаманти Алессандро)
1:0
18'
Kye Rowles
2:0
21'
Бериша Бесарт
(Max Burgess)
3:0
30'
Dario Jertec
Диаманти Алессандро
 
57'
 
Саймон Мэтт
Jair I
61'
 
Макглинчи Майкл
Да Силва Даниэль
70'
Apostolos Stamatelopoulos
Коне Панайотис
 
73'
 
Клисби Джек
Lewis Miller
74'
 
Kye Rowles
76'
Jerry Skotadis
 
82'
Dylan Pierias
Рисдон Джош
 
87'
 
Клисби Джек
90'
 
Jordan Murray

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 14 8 2 4 29 - 22 26
3. Перт Глори 1:0 13 7 3 3 25 - 12 24
4. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 20 - 17 21
5. Вестерн Юнайтед 14 6 2 6 20 - 18 20
6. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
7. Брисбен Роар 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Мельбурн Виктори 14 4 3 7 17 - 19 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 1 8 13 - 24 13
11. Ньюкасл Джетс 13 2 3 8 12 - 29 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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