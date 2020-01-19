Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
5' Желтая карточка
Форнароли Бруно
0:1
6' Гол
Форнароли Бруно
90'+10
1
Лопар
Даниэль
21
Tarek
Elrich
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
5
Георгиевски
Даниэль
19
Швеглер
Пирмин
34
Циглер
Патрик
11
Bruce
Kamau
9
Мюллер
Николай
7
Mitchell
Duke
27
Йебоа
Кваме
33
Liam
Reddy
4
Вютрих
Грегори
16
Мрчела
Томислав
2
Alexander
Grant
12
Su-Beom
Kim
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
8
Мередит
Джеймс
7
Joel
Chianese
9
Форнароли
Бруно
17
Кастро
Диего
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Ход матча

5'
 
Форнароли Бруно
6'
0:1
Форнароли Бруно
(Jake Brimmer)
69'
Tate Russell
Bruce Kamau
 
69'
Nick Sullivan
Циглер Патрик
 
78'
 
Jacob Tratt
Мередит Джеймс
82'
Mohamed Adam
Мюллер Николай
 
83'
 
Kristian Popovic
Jake Brimmer
90'
 
Gabriel Popovic
Кастро Диего

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Перт Глори Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 14 8 2 4 29 - 22 26
3. Перт Глори 1:0 13 7 3 3 25 - 12 24
4. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 20 - 17 21
5. Вестерн Юнайтед 14 6 2 6 20 - 18 20
6. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
7. Брисбен Роар 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Мельбурн Виктори 14 4 3 7 17 - 19 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 1 8 13 - 24 13
11. Ньюкасл Джетс 13 2 3 8 12 - 29 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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