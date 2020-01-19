Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Перт Глори
5' Желтая карточкаФорнароли Бруно
0:1
6' ГолФорнароли Бруно
21
Tarek
Elrich
11
Bruce
Kamau
27
Йебоа
Кваме
33
Liam
Reddy
12
Su-Beom
Kim
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
33 Tate Russell
-
31 Noah Pagden
-
35 Mohamed Adam
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Su-Beom KimПолузащитник
-
20 Jake BrimmerПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ингем ДэнЗащитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Kenny Lowe
Ход матча
6'
0:1
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Перт Глори Последние 20 матчей: +10 =3 -7Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|2
|4
|29 - 22
|26
|3.
|Перт Глори
|1:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 12
|24
|4.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|5.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|20 - 18
|20
|6.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|7.
|Брисбен Роар
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Мельбурн Виктори
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
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