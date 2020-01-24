Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
53' Гол
Jaushua Sotirio
61' Желтая карточка
Matthew Millar
1:1
66' Гол
Арройо Абдиэль
2:1
69' Гол
Давила Улисес
73' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
85'
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
9
Болл
Дэвид
8
Cameron
Devlin
12
Brandon
Wilson
21
Маккоуотт
Каллум
10
Давила
Улисес
88
Хупер
Гэри
20
Lewis
Italiano
22
Lachlan
Jackson
4
Nigel
Boogaard
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Matthew
Millar
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
2
Bobby
Burns
10
Петратос
Димитри
3
Jason
Hoffman
9
Арройо
Абдиэль
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

Ход матча

25'
 
Johnny Koutroumbis
Lachlan Jackson
51'
Jaushua Sotirio
Маккоуотт Каллум
 
53'
Jaushua Sotirio
(Давила Улисес)
1:0
61'
 
Matthew Millar
66'
1:1
Арройо Абдиэль
67'
Руфер Алекс
Brandon Wilson
 
69'
Давила Улисес
2:1
72'
 
Kaine Sheppard
Matthew Millar
73'
Тэйлор Стивен
 
81'
 
Angus Thurgate
Ben Kantarovski

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар
Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 13 11 1 1 30 - 13 34
2. Мельбурн Сити 14 8 2 4 29 - 22 26
3. Перт Глори 13 7 3 3 25 - 12 24
4. Веллингтон Феникс 2:1 15 7 3 5 22 - 18 24
5. Вестерн Юнайтед 14 6 2 6 20 - 18 20
6. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
7. Брисбен Роар 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Мельбурн Виктори 14 4 3 7 17 - 19 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 1 8 13 - 24 13
11. Ньюкасл Джетс 1:2 14 2 3 9 13 - 31 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Lachlan Jackson уходит, Johnny Koutroumbis вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sky Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...