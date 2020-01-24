Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Sky Stadium
Ньюкасл Джетс
1:0
53' ГолJaushua Sotirio
61' Желтая карточкаMatthew Millar
1:1
66' ГолАрройо Абдиэль
2:1
69' ГолДавила Улисес
73' Желтая карточкаТэйлор Стивен
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Noah James
-
Главный тренер: Mark Jones
Ход матча
53'
1:0
61'
66'
1:1
69'
2:1
73'
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар
Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|30 - 13
|34
|2.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|2
|4
|29 - 22
|26
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|25 - 12
|24
|4.
|Веллингтон Феникс
|2:1
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|20 - 18
|20
|6.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|7.
|Брисбен Роар
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Мельбурн Виктори
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|14
|2
|3
|9
|13 - 31
|9
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