Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:3
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Сидней
7' Желтая карточкаМакгоуан Райан
19' Желтая карточкаБроксхэм Ли
0:1
27' ГолЛе Фондре Адам
35' Желтая карточкаКруз Робби
0:2
53' ГолБарбарусес Костас
63' Желтая карточкаБрэттан Люк
76' Желтая карточкаБаша Мигьен
0:3
85' ГолБаумйоханн Александер
90' Красная карточкаБаумйоханн Александер
90' Вторая желтая карточкаБроксхэм Ли
18
Баша
Мигьен
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
26 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
19'
27'
35'
53'
63'
76'
85'
90'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс
Сидней Последние 20 матчей: +13 =1 -6Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|12
|1
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|2
|4
|29 - 22
|26
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|25 - 12
|24
|4.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|20 - 18
|20
|6.
|Аделаида Юнайтед
|13
|6
|0
|7
|20 - 21
|18
|7.
|Брисбен Роар
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Мельбурн Виктори
|15
|4
|3
|8
|17 - 22
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|14
|2
|3
|9
|13 - 31
|9
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