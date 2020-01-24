Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:3
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
7' Желтая карточка
Макгоуан Райан
19' Желтая карточка
Броксхэм Ли
0:1
27' Гол
Ле Фондре Адам
35' Желтая карточка
Круз Робби
0:2
53' Гол
Барбарусес Костас
63' Желтая карточка
Брэттан Люк
76' Желтая карточка
Баша Мигьен
0:3
85' Гол
Баумйоханн Александер
90' Красная карточка
Баумйоханн Александер
90' Вторая желтая карточка
Броксхэм Ли
90'+7
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
19
Benjamin
Carrigan
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
24
Anthony
Lesiotis
9
Нэббаут
Эндрю
10
Круз
Робби
17
Элвис
Камсоба
11
Тойвонен
Ола
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Мельбурн Виктори
Сидней

Ход матча

7'
 
Макгоуан Райан
19'
Броксхэм Ли
 
27'
0:1
Ле Фондре Адам
(Баумйоханн Александер)
35'
Круз Робби
 
53'
0:2
Барбарусес Костас
(Ле Фондре Адам)
63'
 
Брэттан Люк
73'
 
Anthony Caceres
Ретре Пауло
73'
Kenjok Athiu
Тойвонен Ола
 
73'
Brandon Lauton
Anthony Lesiotis
 
76'
Баша Мигьен
 
80'
 
Luke Ivanovic
Барбарусес Костас
84'
Хоуп Джош
Элвис Камсоба
 
85'
0:3
Баумйоханн Александер
(Нинкович Милош)
89'
 
Harry Van der Saag
Нинкович Милош
90'
 
Баумйоханн Александер
90'
Броксхэм Ли
 

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс
Сидней Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 14 12 1 1 33 - 13 37
2. Мельбурн Сити 14 8 2 4 29 - 22 26
3. Перт Глори 13 7 3 3 25 - 12 24
4. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
5. Вестерн Юнайтед 14 6 2 6 20 - 18 20
6. Аделаида Юнайтед 13 6 0 7 20 - 21 18
7. Брисбен Роар 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Мельбурн Виктори 15 4 3 8 17 - 22 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 1 8 13 - 24 13
11. Ньюкасл Джетс 14 2 3 9 13 - 31 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Круз Робби получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Макгоуан Райан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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