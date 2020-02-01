Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: McDonald Jones Stadium
Вестерн Юнайтед
29' Желтая карточкаOskar Dillon
34' Желтая карточкаNigel Boogaard
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
11
Connor
Pain
14
Max
Burgess
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jones
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Oskar DillonЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
25 Luke Duzel
-
-
-
30 Ryan Scott
-
Ход матча
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|3.
|Перт Глори
|14
|7
|4
|3
|25 - 12
|25
|4.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|5.
|Аделаида Юнайтед
|14
|7
|0
|7
|24 - 24
|21
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|7.
|Брисбен Роар
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|8.
|Мельбурн Виктори
|15
|4
|3
|8
|17 - 22
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 31
|10
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