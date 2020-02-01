Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
29' Желтая карточка
Oskar Dillon
34' Желтая карточка
Nigel Boogaard
84'
20
Lewis
Italiano
18
Johnny
Koutroumbis
4
Nigel
Boogaard
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Matthew
Millar
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
2
Bobby
Burns
10
Петратос
Димитри
9
Арройо
Абдиэль
3
Jason
Hoffman
1
Курто
Филип
22
Tomislav
Uskok
4
Эндрю
Дуранте
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
27
Jerry
Skotadis
8
Коне
Панайотис
11
Connor
Pain
17
Joshua
Cavallo
14
Max
Burgess
18
Бериша
Бесарт
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

Ход матча

29'
 
Oskar Dillon
34'
Nigel Boogaard
 
56'
 
Thiel Iradukunda
Joshua Cavallo
59'
Angus Thurgate
Топор-Стэнли Николай
 
72'
Kaine Sheppard
Ben Kantarovski
 
75'
 
Jonathan Aspropotamitis
Tomislav Uskok

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 15 8 3 4 29 - 22 27
3. Перт Глори 14 7 4 3 25 - 12 25
4. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
5. Аделаида Юнайтед 14 7 0 7 24 - 24 21
6. Вестерн Юнайтед 0:0 16 6 3 7 23 - 22 21
7. Брисбен Роар 15 5 4 6 16 - 20 19
8. Мельбурн Виктори 15 4 3 8 17 - 22 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 1 9 13 - 25 13
11. Ньюкасл Джетс 0:0 15 2 4 9 13 - 31 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Oskar Dillon получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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