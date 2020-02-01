Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
3:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
12' Гол
Халлоран Бен
1:1
16' Гол
Нун Крэйг
18' Желтая карточка
Макгри Райли
32' Желтая карточка
Гуд Кёртис
2:1
41' Гол
Халлоран Бен
3:1
45' Гол
Блэквуд Джордж
76' Красная карточка
Harrison Delbridge
86' Желтая карточка
Nathan Konstandopoulos
90'+5
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
27
Louis
D'Arrigo
16
Nathan
Konstandopoulos
26
Халлоран
Бен
8
Макгри
Райли
17
Nikola
Mileusnic
14
Блэквуд
Джордж
23
Бузанис
Деян
4
Harrison
Delbridge
5
Хендри
Джек
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
10
Беренге
Флорен
14
Сусаета
Маркель
6
Брилланте
Джошуа
11
Нун
Крэйг
21
Ramy
Najjarine
9
Макларен
Джейми
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

Ход матча

12'
Халлоран Бен
1:0
16'
1:1
Нун Крэйг
(Макларен Джейми)
18'
Макгри Райли
 
32'
 
Гуд Кёртис
41'
Халлоран Бен
2:1
45'
Блэквуд Джордж
(Nathan Konstandopoulos)
3:1
63'
Опсет Кристиан
Блэквуд Джордж
 
73'
 
Conor Metcalfe
Сусаета Маркель
76'
 
Harrison Delbridge
78'
 
Nathaniel Atkinson
Нун Крэйг
82'
 
Lachlan Wales
Беренге Флорен
86'
Nathan Konstandopoulos
 
90'
Ryan Kitto
Nikola Mileusnic
 

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 16 8 3 5 30 - 25 27
3. Перт Глори 14 7 4 3 25 - 12 25
4. Аделаида Юнайтед 15 8 0 7 27 - 25 24
5. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
6. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
7. Брисбен Роар 15 5 4 6 16 - 20 19
8. Мельбурн Виктори 15 4 3 8 17 - 22 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 1 9 13 - 25 13
11. Ньюкасл Джетс 15 2 4 9 13 - 31 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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