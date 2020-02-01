Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
3:1
Конец матча
Стадион: Куперс
Мельбурн Сити
1:0
12' ГолХаллоран Бен
1:1
16' ГолНун Крэйг
18' Желтая карточкаМакгри Райли
32' Желтая карточкаГуд Кёртис
2:1
41' ГолХаллоран Бен
3:1
45' ГолБлэквуд Джордж
76' Красная карточкаHarrison Delbridge
86' Желтая карточкаNathan Konstandopoulos
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
23
Бузанис
Деян
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
-
-
30 Moudi Najjar
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
12'
1:0
16'
1:1
18'
32'
41'
2:1
45'
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|3.
|Перт Глори
|14
|7
|4
|3
|25 - 12
|25
|4.
|Аделаида Юнайтед
|15
|8
|0
|7
|27 - 25
|24
|5.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|6.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|7.
|Брисбен Роар
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|8.
|Мельбурн Виктори
|15
|4
|3
|8
|17 - 22
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|15
|2
|4
|9
|13 - 31
|10
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